بوتين يوعز بإجلاء مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة من قطاع غزة وفقا لرغبتهم

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر بإجلاء مواطني روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة من قطاع غزة بناء على طلبهم، وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع في قطاع غزة نتيجة للعملية العسكرية للقوات المسلحة لدولة إسرائيل، النظر في إجلاء مواطني روسيا الاتحادية ومواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع غزة الذين إبدوا رغبتهم بذلك".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.