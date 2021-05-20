مسؤول روسي: دول آسيا الوسطى قادرة على ضمان أمنها دون الجيش الأمريكي

علق نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن إمكانية نقل القوات الأمريكية من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى، قائلا إن "دول المنطقة يمكن أن تضمن أمنها دون وجود المعسكرات الأمريكية".

وأضاف المسؤول الروسي، قائلا: "أظن أن دول آسيا الوسطى يمكنها ضمان أمن حدودها وأمنها الداخلي دون وجود القوات الأمريكية على أراضيها".

وبدأت القوات الأمريكية في أفغانستان تسليم قواعدها العسكرية في البلاد إلى الحكومة الأفغانية بناءً على توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتزامن مع مفاوضات بين الأفغان في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى تسوية للوضع في بلادهم.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".