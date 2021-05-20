الجمارك الروسية: ضبط شحنة هيروين ضخمة في طريقها إلى أوروبا

ضبط الأمن الروسي بالتعاون مع نظيره القرغيزي أكثر من 810 كلغ من الهيروين، حاول مهربون نقلها من دول "الهلال الذهبي" عبر دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت مصلحة الجمارك الروسية بيان: "تم إحباط نشاط مجموعة إجرامية دولية حاول أعضاؤها تهريب الهيروين على دفعات بكمية 200 كيلوغرام إلى هولندا. لكن كشف المخطط اللوجستي منع تهريب الشحنات الأربع الأولى. وتم ضبط أكثر من 810 كيلوغرامات من الهيروين".

وقد انتقلت المخدرات من أفغانستان وإيران وباكستان إلى أوروبا الغربية، وكان من بين عملاء الصفقة الإجرامية، وفقًا لـ هيئة الجمارك الروسية، مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الموجودين الآن في أوروبا.

ومن أجل تقديمهم للعدالة، عرضت قوات الأمن الروسية على الزملاء الأوروبيين إجراء عمليات مشتركة، لكن "اتخاذ القرار المناسب من قبل الشركاء تأخر حتى استحالة مواصلة العمل".

وأضافت الجمارك "وبالتالي، فإن خطر توريد الهيروين للمستهلكين الأوروبيين لا يزال مرتفعا للغاية ".

وهذه هي أكبر شحنة هيروين، على الأقل في الآونة الأخيرة، يتم ضبطها من إحدى الجماعات الإجرامية بمشاركة قوات الأمن الروسية. وفقًا لتقديرات تقريبية، كانت يمكن أن تكفي لحوالي 11 مليون جرعة من المخدر.