روسيا تجري محادثات مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن الأحداث الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن محادثة هاتفية جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ونائبه، كما أعلنت عن عقد لقاء مع المدير السياسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار.

وأصدرت وزارة الخارحية بيانا رسميا نشرته على موقعها قالت فيه: " بمبادرة من الجانب الفلسطيني جرى اتصال هاتفي في 20 مايو/أيار بين الممثل الخاص للرئيس الروسي في شرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق".

وأضاف البيان: "تم خلال المحادثات بحث سبل الخروج من المواجهة العسكرية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أطلعت حماس على تفاصيل جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والمنسق الخاص للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الطرفين".

وتابع البيان: "من جهته أكد الجانب الروسي مجدداً دعمه الثابت لتسوية سياسية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي، مبنية على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى استعداده لتوفير ما يلزم من تدابير للمساعدة في إقامة حوار بناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي السياق نفسه، نشرت الخارجية الروسية بيانا قالت فيه: "إن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التقى المدير السياسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار".

وبحسب البيان: "تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز التعاون المتبادل بين روسيا وإسرائيل، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط بشأن مشاكل الشرق الأوسط".

وتابع البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع المتعلق بالمواجهة العسكرية الإسرائيلية الفلسطينية، حيث أعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وشدد على عدم مقبولية الخطوات التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين".

كما تم التأكيد على استعداد موسكو الثابت للمساعدة في تسوية مبكرة للنزاع على طاولة المفاوضات على أساس قانوني دولي.