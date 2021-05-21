الخارجية الروسية: الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين خطوة مهمة لكن المفاوضات ضرورية لمنع التصعيد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة، ولكنها غير كافية، ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين: "تعرب موسكو عن ارتياحها العميق لدخول وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيز التنفيذ في 21 أيار/ مايو الساعة 2 صباحا".

وأضافت زاخاروفا: "لقد تم اتخاذ خطوة مهمة ولكنها لا تزال غير كافية لتجنب المزيد من دوامة العنف، وفي هذه المرحلة يجب أن تتركز الجهود الدولية والإقليمية على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من أجل حل مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي على أساس لقرار الأمم المتحدة ومبدأ الدولتين".

وتابعت زاخاروفا: "منذ الدقائق الأولى للأزمة، التي استمرت 10 أيام، انخرطت الدبلوماسية الروسية في عمل نشط بهدف وقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن. وأجريت اتصالات مكثفة، بما في ذلك على أعلى المستويات".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة