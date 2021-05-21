ماسك يفكر بافتتاح مصنع لسيارات "تسلا" في روسيا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، أنه يفكر بافتتاح مصنع لإنتاج السيارات في روسيا.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مؤتمر عبر الفيديو، تحت مسمى "ماراتون المعرفة الجديدة"، قال خلاله: "لدينا مصنع في شنغهاي ونريد أن يكون لدينا مصانع في أجزاء أخرى من العالم، وندرس احتمال افتتاح فرع لنا في روسيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة لن تقبل بعد الآن عملة "بيتكوين" الرقمية ثمنا لشراء سيارات الشركة، مرجعا ذلك إلى مخاوف بيئية.

ويمثل ذلك عدولا سريعا عن موقف الشركة من العملة المشفرة، التي انخفضت قيمتها بأكثر من عشرة في المئة، بعد أن نشر ماسك قراره بتعليق قبولها عبر "تويتر".

وكانت "تسلا" بدأت قبل أقل من شهرين قبول أكبر عملة رقمية في العالم ثمنا لسياراتها. وهبطت عملات رقمية أخرى، منها "إيثريوم"، قبل أن تعوض بعض الخسائر في التعاملات الآسيوية.