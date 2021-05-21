الكرملين: غير مستعدين التحدث عن لقاء مرتقب بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين غير مستعد حاليا للتكلم بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وجاء رد المتحدث بيسكوف، بعد سؤال صحفي بشأن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي قال خلاله: " حتى الآن الكرملين ليس مستعدا للتحدث عن لقاء بوتين مع بايدن".

وأكد بيسكوف، أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين يعملون على تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "تطورات مهمة حصلت في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لا تنوي إعادة ضبط العلاقات مع موسكو.