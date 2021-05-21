ماسك يكشف عن سؤاله لرائد الفضاء الأول غاغارين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عن السؤال الذي كان سيسأله للرائد الفضاء الأول السوفياتي يوري غاغارين.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مؤتمر عبر الفيديو، تحت مسمى "ماراتون المعرفة الجديدة"، حيث تحدث عن أبرز الشخصيات السوفياتية والروسية البارزة المتعلقة بالفضاء.

وأشار ماسك إلى أن هناك العديد من الأسماء الروسية اللامعة، التي نجحت بمجال الفضاء والعلوم، أسماؤهم موجودة داخل شركته الخاصة "سبيس إكس" الفضائية وأبرزهم: تسيولكوفسكي وسيرغي كوروليف.

وفي السياق نفسه، كشف ماسك عن السؤال الذي كان سيسأله للرائد الفضاء الأول السوفياتي يوري غاغارين قائلا "إنه أول شخص يدخل المدار الفضائي هذه تجربة مدهشة إنه رجل شجاع للغاية وبحاجة لقرار جريء".

وعما كان سيقوله ماسك لغاغارين إذا التقى به أجاب ماسك "كنت أسأله فقط: لماذا؟".