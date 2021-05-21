الخارجية الروسية: تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يخطط لأعمال استفزازية بمشاركة الخوذ البيضاء في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يخطط للقيام بأعمال استفزازية، وذلك من خلال استخدام مواد كيماوية سامة وفق سيناريو مدروس بمشاركة "الخوذ البيضاء" في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "وردت معطيات من مصدر موثوق تفيد بأن جماعة جبهة النصرة الإرهابية الناشطة في سوريا تستعد لتنفيذ استفزاز آخر باستخدام مواد سامة وفق سيناريو تم إعداده بمشاركة عناصر من "الخوذ البيضاء" العاملين الزائفين في المجال الإنساني. ومن المفترض أنهم يقومون بتكديسها حاليا، في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال البلاد، وسيتم استخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين".

وأضافت الخارجية الروسية: "عشية مرحلة مهمة في حياة الدولة السورية المتمثلة بانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 26 أيار يزداد خطر وقوع مثل هذه الأساليب القذرة، وفي هذا الصدد، نعرب عن أملنا في أن يؤدي الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه الى تعطيل هذه المخططات الإجرامية ومنع وقوع ضحايا أبرياء".

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن المنظمة تعمل على إنقاذ المنكوبين في مناطق سورية تخضع لسيطرة المعارضة. وانكشف مرارا أنها قامت بنشر معلومات كاذبة وفيديوهات مفبركة من بينها ما أتاح للغرب فرصة اتهام السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي.