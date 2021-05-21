بوتين: روسيا هي الوحيدة التي تنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنقل تكنولوجيا تقنيات إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى عبر تقنية الفيديو: "روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنقل تقنيات اللقاحات. ويجري الآن النظر في إمكانية نشر مثل هذه التقنيات في أرمينيا وقيرغيزستان".

وكان مركز "غاماليا"، لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد أعلن في وقت سابق، استعداده لمشاركة تكنولوجيا التنقية الخاصة به مع مصنعي اللقاحات الأخرى من أجل المساعدة في تقليل مخاطر الأعراض الجانبية خلال التطعيم.

إلى ذلك أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في عدد من الدول الأجنبية سيصل إلى طاقته الكاملة في نيسان/ أبريل الحالي.

وأعلنت شركة "غلاند فارم أل تي دي" الهندية، الثلاثاء الموافق لـ 16أيار/ مايو ، أنها أبرمت اتفاقية مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، لتوفير ما يصل إلى 252 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" وإنتاجه.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، قد حث على مواصلة تصدير اللقاح الروسي المضاد لكورونا إلى الخارج، مشيرا إلى حتمية تبادل التكنولوجيا باستمرار.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/ أغسطس العام الماضي.