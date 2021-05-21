هيئة حماية المستهلك الروسية: فيروس كورونا بات ضعيفا وعلى وشك الانتهاء

كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن وباء فيروس كورونا بات أضعف ويتباطئ تدريجيا انتشاره بين الناس.

وقالت بوبوفا خلال مقابلة تلفزيونية إن "فيروس كورونا المستجد بات أضعف مما عهدناه سابقا، حيث أن عملية انتشاره بين الناس باتت أخف وأضعف ما يؤشر إلى ضعفه"

واعتبرت بوبوفا أن هذه المؤشرات تعد بادرة إيجابية بشأن انحسار الفيروس وضعفه بعد تعزيز المناعة لدى المواطنين.

وأكدت بوبوفا أن هذا الأمر لا يعني أن على الناس الاسترخاء، بل يجب التقيد بكل الاجراءات والتدابير لمنع اتنشاره مجددا.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، عن رصد انخفاض في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لغوليكوفا، فإن أكثر الشهور من حيث أعداد الوفيات كانت كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021، وهو ما جاء على خلفية انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.