وزير التعليم الروسي: وضع الطلاب الأجانب صعب وسنمنحهم فصول دراسية إضافية

أعلن وزير التعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، أن الوضع الدراسي المتعلق بالطلاب الأجانب صعب، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة وسيتم تقديم فصول دراسية إضافية لهم.

وجاءت تصريحات فالكوف خلال مقابلة مع قناة "rtvi" قال خلالها: "الموقف صعب بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعاتنا، من حيث المبدأ لم يتمكن الأغلبية من العودة للدراسة".

وأضاف وزير التعليم الروسي قائلا: "ستقوم الجامعات الروسية بتقديم فصول دراسية إضافية لهؤلاء، وقد تم الاتفاق مع الجامعات بهذا الخصوص".

وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن قرار السماح بإعادة دخول الطلاب الأجانب القادمين من الدول ذات الانتشار المنخفض لفيروس كورونا إلى روسيا لمتابعة دراستهم التعليمية والجامعية.

وذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن مصادرها، أن وزارة التعليم الروسية وضعت شروطا تحدد فئة الطلاب القادرين على العودة إلى البلاد لإكمال ومتابعة السنة الدراسية والتعليمية في جامعاتهم الروسية.

وبحسب الوزارة فإن هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ستقوم بوضع قائمة بالدول التي يمكن لطلابها العودة إلى روسيا كما سيوافق عليها المقر الرئيسي لمكافحة كورونا.

وأشارت الصحيفة أنه سيتعين على الطلاب الأجانب إبلاغ جامعاتهم ومؤسساتهم التعليمية برغبتهم في العودة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ العودة.

كما سيطلب من الطلاب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام قبل وصولهم إلى روسيا.

كما سيتعين على الطلاب القادمين إلى روسيا إجراء اختبار كشف لفيروس "كورونا" مرة أخرى وتطبيق العزل الذاتي لفترة معينة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة.