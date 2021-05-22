الطوارئ الروسية تدرس مع منظمة الصحة العالمية إمكانية تزويد فلسطين بأجهزة طبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزارة الطوارئ الروسية تدرس مع منظمة الصحة العالمية إمكانية تزويد وزارة الصحة الفلسطينية بأجهزة طبية لعلاج 100 ألف مريض.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للمساعدات الإنسانية لفلسطين من روسيا، فنحن نقدمها وسنواصل تقديمها بشكل منتظم".

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن المساعدة تقدم في شكل ثنائي وبالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث أن وزارة الطوارئ الروسية تدرس في الوقت الحالي تنفيذ مشروع مشترك مع منظمة الصحة العالمية لتوفير 10 وحدات طبية لعلاج الأمراض غير المعدية، و10 وحدات جراحية لاحتياجات وزارة الصحة الفلسطينية. وبالتالي، من المخطط توفير العلاج لـ 100 ألف مريض خلال ثلاثة أشهر وإجراء 1000عملية جراحية.

وبدأ، صباح يوم الجمعة الماضي، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.