ميشوستين يحث على ضرورة انتقاء مصادر موثوقة للمعلومات

حث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على ضرورة تعلم كيفية انتقاء مصادر موثوقة للمعلومات، خلال كلمته في ماراثون "المعرفة الجديدة".

وقال ميشوستين: "أريد أنوه حول أهمية مصادر المعلومات الموثوقة، والتي يمكن الاعتماد عليها في الحياة اليومية والعمل، هذا عنصر ضروري. اليوم نستخدم جميعا الشبكات الاجتماعية والإنترنت، هناك الكثير من الاختلاف في المحتوى الموثوق به ليس كثيرا. من المهم أن تكون قادرا على اختيار المصادر التي يمكنك الوثوق بها".

وأكد رئيس الوزراء الروسي على أن كفاءة القرارات تعتمد على جودة وصدق هذه المعلومات.

وتمنى ميشوستين للمشاركين في الماراثون كل التوفيق والنجاح قائلا: "لا تخف من الجديد، ثق بنفسك وبقدراتك، احلم اخترع ونفذ أعنف أفكارك. انطلق من أجلها جميع الطرق مفتوحة".

ويقام ماراثون "المعرفة الجديدة" في الفترة ما بين 20 - 22 من الشهر الجاري، في موسكو، ويجري بالتوازي في 8 مدن روسية، في كل من بطرسبرغ وسوتشي وقازان ونيجني نوفغورود وفلاديفوستوك وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك، حيث يتبادل العلماء والفنانون ورجال الأعمال الخبرات في مجالات المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.