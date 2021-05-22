الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تطلب من السعودية قبول الحجاج الذين تم تطعيمهم

طلبت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، من المملكة العربية السعودية، السماح بدخول الحجاج الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاحات روسية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال رئيس مجلس المفتين الروس، روشان عباسوف لـ "سبوتنيك": "المعلومة لدينا غير واضحة بشأن لقاحنا الروسي، وبقدر ما أعرف، لم تعترف منظمة الصحة العالمية بأي من لقاحاتنا، والتي أثبتت فعاليتها في التصدي للفيروس. كما كتبنا إلى السلطات السعودية بشأن هذا الموضوع، إذا سمحوا طبعا، باستقبال الحجاج الروس ممن تلقوا التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو أي لقاح روسي آخر".

وذكرت ذلك صحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق، مشيرة إلى أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وجه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

جاء ذلك في بيان قال فيه: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج المقبل 1442 هجريا و2021 ميلاديا".

وتحدد المملكة العربية السعودية حصصا سنوية للحجاج لجميع البلدان، تتناسب مع عدد المواطنين الذين يعتنقون الإسلام. حيث كانت حصة الروس آخر مرة 25 ألف مقعد.

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين من خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.