إعلام: بوتين يلتقي لوكاشينكو الأسبوع المقبل في سوتشي

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الأسبوع المقبل في سوتشي.

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا 1" التلفزيونية، فإنه من المقرر أن يلتفي الزعيمان، الأسبوع المقبل في سوتشي.

كما سيتم عقد اجتماع يُناقش فيه عدد من القضايا الاقتصادية.

في وقت سابق، أعلن بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره القرغيزي صدير جباروف، في سوتشي في 24 مايو/ أيار.

ولم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مايو، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ذكرت أن الرئيس البيلاروسي سيزور روسيا بحلول نهاية مايو.