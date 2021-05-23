لافروف: ندرس مقترح عقد لقاء بين بوتين وبايدن.. ولا تعليق على الشائعات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن بلاده تدرس مقترح عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال لافروف في تصريح للقناة الأولى الروسية:" أنا لا أعلق أبدا على الشائعات. هل تعتقدون أن تتضمن المقالات شائعات؟ هذا مايحدث في أغلب الأحيان".

وأضاف الوزير الروسي: "موسكو لن تعلق على الشائعات حول مكان انعقاد القمة".

في الوقت نفسه، لم يؤكد الوزير تقارير وسائل الإعلام حول احتمال أن تكون سويسرا مكانًا للقاء رئيسي البلدين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أن الكرملين غير مستعد حاليا للتكلم بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لا تنوي إعادة ضبط العلاقات مع موسكو.