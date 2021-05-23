الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحذر من دعم أحادي الجانب لفلسطين أو إسرائيل

حذر رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، متروبوليتان هيلاريون من الدعم الأحادي الجانب لفلسطين أو إسرائيل، مشيرا إلى كونه سببا رئيسيا لتصعيد الصراع في المستقبل.

وقال هيلاريون أمس السبت: "إذا تم تنفيذ القرارات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة، سيتحقق الاستقرار في الدولة الفلسطينية، بجوار دولة إسرائيل، وستكونان قادرتين على التعايش السلمي. ولكن من ناحية أخرى، للأسف، يمكن توقع تصعيد الأعمال العدائية في المستقبل".

وأشار إلى ضرورة إيجاد حل سياسي بأسرع وقت ممكن، وقال: "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدعو دائما إلى السلام في الأرض المقدسة. ونصلي من أجل القدس، والكنيسة الأرثوذكسية في القدس تبذل جهودا كبيرة للمصالحة بين الجانبين".

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس الماضي، على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة.

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو التزام الحركة بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل به.