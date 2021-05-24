لأول مرة... "غوغل" ترفع دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية

عارضت "غوغل" مزاعم هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية بإزالة 12 رابطا اعتبرتها الهيئة غير قانونية، وقامت الشركة الأمريكية ولأول مرة برفع دعوى قضائية ضد الهيئة.

وتعارض "غوغل" ما أصدرته "هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية" حول 12 رابطا وصفتها الهيئة بـ"المحتويات غير القانونية".

وتمثلت هذه الروابط بمقاطع فيديو على "يوتيوب"، اعتبرها الهيئة بأنها دعوات للمشاركة بمسيرات في يناير 2021.

ورفعت الشركة الأمريكية في البداية دعوى قضائية ضد الهيئة، قبل أن تتصرف فقط كمدعى عليه في الإجراءات.

ويربط المحامون التغيير في استراتيجية الشركة بالضغط المتزايد من السلطات على خدمات Google ويعتقدون أن الشركة قد تستمر في التقاضي في المحاكم الدولية.

وبحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في 11 مايو، وافقت محكمة التحكيم في موسكو على دعوى شركة "غوغل" الأمريكية المرفوعة ضد الهيئة الروسية في 23 أبريل.

وقال كيريل نيكيتين، رئيس مكتب "فيجاس ليكس" للمحاماة، إن شركة Google LLC لم تباشر سابقا إجراءات قانونية للطعن في الإجراءات غير التنظيمية للهيئة في روسيا، حيث تعمل فقط كمدعى عليه أو كطرف ثالث.