لافروف: مواضيع القمة الروسية الأمريكية يحددها بوتين وبايدن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيحددان بنفسيهما مواضيع المفاوضات في القمة المرتقبة بين الجانبين، لكن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، اليوم الاثنين: "إعداد مقترحات لجدول الأعمال جزء من عملية تقييم مبادرة القمة الأمريكية. في نهاية المطاف، سيحدد القائدين بنفسيهما الموضوعات المطروحة للنقاش في القمة".

وأضاف لافروف أن "الشيء الرئيسي هو أن الحوار يجب أن يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمراعاة المتبادلة للمصالح".

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تؤيد تطوير التعاون مع واشنطن، وتريد إزالة "الأنقاض" في العلاقات، قائلا: "كل ذلك يخلق جوًا شديد السمية، ويعيق إقامة حوار هادئ ومهني بين بلدينا. ونحن، من جانبنا، دافعنا دائمًا عن تطوير تعاون بنّاء ومتبادل المنفعة مع واشنطن، و إزالة تلك "الأنقاض"، التي تمنعنا من المضي قدمًا" .

Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف: موسكو تتعامل بإيجابية مع فكرة عقد قمة بوتين وبايدن

وشدد على أنه يمكن تجاوز حتى أعمق الخلافات بشرط أن تكون الرغبة في ذلك متبادلة.

هذا وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، قد صرح في وقت سابق، بأن الاتفاق النهائي لعقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن ليس موجودا بعد.

من جانبه قال أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن الطرف الأمريكي ينتظر عقد لقاء رئيسي الدولتين في الأسابيع القليلة المقبلة.