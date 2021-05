لافروف: مواضيع القمة الروسية الأمريكية يحددها بوتين وبايدن

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، اليوم الاثنين: "إعداد مقترحات لجدول الأعمال جزء من عملية تقييم مبادرة القمة الأمريكية. في نهاية المطاف، سيحدد القائدين بنفسيهما الموضوعات المطروحة للنقاش في القمة".

وأضاف لافروف أن "الشيء الرئيسي هو أن الحوار يجب أن يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمراعاة المتبادلة للمصالح".

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تؤيد تطوير التعاون مع واشنطن، وتريد إزالة "الأنقاض" في العلاقات، قائلا: "كل ذلك يخلق جوًا شديد السمية، ويعيق إقامة حوار هادئ ومهني بين بلدينا. ونحن، من جانبنا، دافعنا دائمًا عن تطوير تعاون بنّاء ومتبادل المنفعة مع واشنطن، و إزالة تلك "الأنقاض"، التي تمنعنا من المضي قدمًا" .