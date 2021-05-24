بيسكوف يرفض التعليق على حادث هبوط طائرة "ريان إير" في مينسك

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، التعليق على حادثة هبوط طائرة شركة "ريان إير" في مينسك.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات عن اعتقال مواطنة روسية بعد هبوط الطائرة: "لن أعلق على حادث طائرة "ريان إير"، هناك قواعد محددة للطيران الدولي وسلطات الطيران هي من يجب عليه تقييم الموقف من وجهة نظر الامتثال أو عدم الامتثال للمعايير الدولية. لن أعلق على هذا الموقف".

وتابع: "لا، ليس لدى الكرملين أي معلومات. ولكن، مرة أخرى، وفقا للمعايير الدولية، سيبلغ الجانب البيلاروسي سفارتنا بشأن احتجاز مواطنة روسية أو مواطنين روس وسيقدم معلومات حول هذا الأمر".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، يوم أمس الأحد، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فيلنوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.