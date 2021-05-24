لافروف: روسيا ترغب في حوار متساوي الحقوق مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، التزام بلاده بالحوار مع الاتحاد الأوروبي.

سوتشي ـ سبوتنيك. وقال الوزير الروسي عقب محادثاته مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس: "بالطبع، تطرقنا إلى حالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأكدنا أن علاقاتنا تمر بأوقات عصيبة".

وأضاف: "نحن لم نكن سبب دوامة العقوبات التي تقوم بروكسل بتشغيلها. وبطبيعة الحال، أكدنا استعدادنا لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بشكل حصري وفقا لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الطرف الآخر، وليس على أساس مطالب أحادية الجانب وغير مشروعة".

يذكر أن اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي سيعقد في بروكسل، يومي 24 و25 أيار/مايو، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة هو علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

وعرض المفوض الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على قادة الاتحاد الأوروبي أن يكلفوا جهازه بإعداد تقرير عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العلاقات مع روسيا، على غرار التقرير حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا الذي قام جهاز السياسة الخارجية بإعداده للقمة التي سبق وعقدت في آذار/مارس من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر أوروبي رفيع إنه لا يتوقع أي تغييرات جذرية في استراتيجية علاقات الدول الأوروبية مع روسيا.