موسكو تعلق على تصريحات تيخانوفسكايا بشأن الروسية المحتجزة في مينسك

أعلنت الخارجية الروسية أن تصريحات السياسية البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بأن القنصل الروسي رفض مقابلة الروسية صوفيا سابيغا المحتجزة في مينسك، "كذبة فاضحة".

وقالت الخارجية الروسية للصحفيين، اليوم الاثنين: "تيخانوفسكايا تكذب، عندما تقول إن القنصل الروسي رفض مقابلة سابيغا. إنها كذبة فاضحة".

في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية في بيلاروسيا أن قنصل روسيا الاتحادية التقى بوالدي صوفيا سابيغا المحتجزة في مينسك، وتم تعيين محامٍ لها، بالإضافة إلى ذلك يتوقع الدبلوماسيون الروس وصول أعضاء من القنصلية إلى الفتاة المعتقلة قريبا.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "نود الإشارة إلى أن القنصل التقى بوالدي المواطنة سابيغا، والذي قام بتعيين محام لها في حالة الحاجة إلى تقديم مساعدة قانونية مؤهلة. نحن على اتصال دائم بهم. كما أرسلت السفارة طلب اللقاء إلى السلطات المختصة في جمهورية بيلاروسيا بشأن المواطنة سابيغا. لقد تلقينا إخطارا بشأن احتجازها. ونتعاون في هذا الشأن مع الجانب البيلاروسي. ونتوقع في المستقبل القريب أن يتمكن القسم القنصلي من الوصول المواطنة المحتجزة".

بالإضافة إلى ذلك، وصفت البعثة الدبلوماسية الروسية المعلومات، التي تفيد بأن القنصل الروسي لا يساعد المرأة الروسية سابيغا، بأنها "كذبة أخرى".

في وقت سابق، أفادت تيخانوفسكايا أن القنصل الروسي رفض تقديم المساعدة للروسية صوفيا سابيغا، التي اعتقلت في اليوم السابق في مينسك مع صديقها رومان بروتاسيفيتش.