البيت الأبيض: لا نزال نبحث تفاصيل قمة "بايدن-بوتين"

قالت واشنطن إنه لم يتم تحديد تفاصيل للقمة التي دعت لعقدها بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة رغبتها في علاقة مستقرة مع موسكو.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت متحدثة البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية مساء اليوم الاثنين: "لسنا مستعدين بعد لإعلان موعد أو موقع قمة بايدن بوتين، ولا نزال نبحث التفاصيل".

وبينت: "غرضنا من مثل ذلك اللقاء الوصول لعلاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، ونؤمن أن بإمكاننا القيام بذلك بصورة بناءة"، مستطردة: "ولا يعني ذلك التراجع في النقاط التي تمثل لنا مبعث قلق".

وكان بوتين وبايدن قد أجريا، في 13 أبريل/نيسان الماضي، اتصالاً هاتفياً، اقترح الجانب الأمريكي خلاله عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى أن الزعيمين سيحددان بنفسهما المواضيع التي سيتم النقاش حولها، لافتا إلى أهمية أن يجرى الحوار على أساس احترام المصالح المتبادلة.

وأعلن الكرملين، يوم الخميس الماضي، أن بوتين سيتخذ القرار بشأن اللقاء مع نظيره الأمريكي بعد دراسة الوضع، بما في ذلك وعلى ضوء محادثات لافروف مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ريكيافيك يوم 19 أيار/مايو الجاري.

ووصف وزير الخارجية الروسي محادثاته مع بلينكن بأنها كانت "بنّاءة".