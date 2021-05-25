بوتين: روسيا تثمن العلاقات الودية التقليدية مع الشركاء الأفارقة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، مشيرا إلى أن روسيا تقدر العلاقات الودية التقليدية مع الشركاء الأفارقة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

وأكد الرئيس أن الدول الأفريقية حققت نجاحا كبيرا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تلعب دورا متناميا في معالجة قضايا الساعة على الأجندة الدولية.

وأضاف أنه في إطار الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عدد من الهياكل دون الإقليمية، يتوسع التعاون المتعدد الأطراف ويجري تعزيز عمليات التكامل المفيدة للطرفين.

وقال بوتين: "إن روسيا تقدر العلاقات الودية التقليدية مع الشركاء الأفارقة، وتدعم بشكل ثابت جهودهم الرامية إلى حل النزاعات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والأمراض الوبائية والتحديات الأخرى للأمن الإقليمي والعالمي".