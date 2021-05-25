الخارجية الروسية: "حروب لقاحات" تشن ضد روسيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا يساورها أي شك في أن "حروب لقاحات" تدور رحاها في العالم، بما في ذلك ضد روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لقناة "سولوفييف لايف" على موقع "يوتيوب": "دول الاتحاد الأوروبي بالذات هي التي زعمت أن روسيا والصين تجريان نوعا من دبلوماسية اللقاحات ، ولكن ليس بالمعنى الجيد للكلمة، ولكن بالمعنى السيئ جدا".

وأضافت زاخاروفا: " تم ذكر حروب اللقاحات. ويمكننا أن نوافق على ذلك بشرط: في حال إذا تم شن حروب اللقاحات، فإن هذه الحروب يتم شنها ضدنا وهي عبارة عن سيل لا نهاية له من الأكاذيب والمعلومات المضللة".

وأكدت زاخاروفا، أن سلطات بعض الدول الأوروبية "تخلق بشكل مصطنع ضجة سياسية" حول الموضوع الإنساني للتطعيم ومكافحة الوباء.

أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، أن قيادة الاتحاد الأوروبي تستعد لتنظيم حملة تشهير جديدة ضد اللقاحات التي تنتجها بلاده، بزعم إثارة موسكو حركة مناهضة للتطعيم في الخارج.