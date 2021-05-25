روسيا تشهد ثلاث ظواهر فلكية في وقت واحد

سيتمكن سكان روسيا من رؤية ثلاث ظواهر فلكية في وقت واحد: القمر العملاق لعام 2021، عندما يقترب القمر من الأرض إلى أقرب نقطة ويصبح مرئيا بشكل أوضح، وخسوف القمر، والقمر الكامل يوم الأربعاء، حسب الخدمة الصحفية لـ"موسكوفسكي بلانتيتاري" (القبة السماوية) في موسكو.

تحدث مثل هذه الأحداث كل 12 عامًا.

وقال عالم الفلك الروسي، فلاديمير سوردين: "إذا افترضنا أن هناك خسوفان كليان للقمر سنويًا، فسيحدث في المتوسط ​​خسوفًا واحدًا خلال فترة القمر العملاق خلال ست سنوات. لكن يتم ملاحظته من نصف الأرض، لذلك مرة واحدة كل 12 عامًا، سيحدث خسوف واحد يمكن أن يراه سكان نصف الكرة الأرضية، بشرط أن يكون هناك طقس جيد".

في ظاهرة القمر العملاق، سيقترب القمر من الأرض على مسافة تقترب من 362 ألف كيلومتر. سيحدث هذا في الساعة 4.52 بتوقيت موسكو يوم 26 مايو/ أيار. سيتم رؤية القمر العملاق في جميع أنحاء العالم. لكن يمكن رؤية الخسوف الكلي للقمر على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، والمحيط الهادئ، وإندونيسيا، وأستراليا، وعلى الساحل الشرقي لآسيا.

وفي روسيا، سيتمكن سكان جنوب شرق سيبيريا والشرق الأقصى من مراقبته، حيث سيحدث خسوف القمر في الجزء الغربي من البلاد في النهار (14:19 بتوقيت موسكو)، وفقًا لما ذكرته "القبة السماوية".

وأشارت "القبة السماوية" إلى أنه "عند خط عرض موسكو، لن يتم ملاحظة خسوف القمر".

سيكون الوقت الإجمالي من وقت دخول القمر إلى شبه ظل الأرض إلى وقت الخروج منه 5 ساعات و 2 دقيقة، لكن الكسوف نفسه سيستمر 14 دقيقة و 19 ثانية. قبل المرحلة القصوى، سيتغير لون القمر.

"في هذه اللحظة، قد يكتسب القمر لونًا أحمر أو أحمر داكنًا أو بنيًا".

وأوضحت الخدمة الصحفية أن سلسلة ألوان القرص القمري ستعتمد على كثافة الغلاف الجوي وغباره.