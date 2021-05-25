بمشاركة وزير الرياضة الروسي... انعقاد الاجتماع الثالث لاتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات

شارك وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، في الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة "الدورة السابعة"، والذي يقام على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض.

موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الرياضة الروسي، خلال المناقشة في إطار الدورة إن تهيئة الظروف على الساحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة بشكل منهجي وفعال هي إحدى أولويات المجتمع الرياضي العالمي بأسره.

وأضاف أن روسيا تلتزم بالمبادئ الواضحة المتمثلة في "عدم التسامح مطلقا" مع تعاطي المنشطات في الرياضة، وتنفذ في سياستها نهجا متسقا للقضاء عليه.

وشدد ماتيتسين على استعداد روسيا لزيادة تكثيف العمل المشترك مع الشركاء الأجانب، بمن فيهم المنظمون الدوليون المعنيون.

وأعلن خلال الفعالية عن مساهمة طوعية من الشركة الروسية المصنعة للمعدات الرياضية، شركة "فورفارد"، في ميزانية مؤسسة القضاء على المنشطات في الرياضة، التي تعمل تحت رعاية اليونسكو.

وستكون شركة "فورفارد" الروسية أول كيان تجاري يساهم في الجهود الدولية لمكافحة المنشطات من خلال الصندوق.

كما تناول الاجتماع عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة "191 دولة" لأهداف الاتفاقية وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال المؤتمر الرئيسي المقرر عقده في باريس "مقر اليونسكو"، خلال تشرين الأول / أكتوبر المقبل من العام 2021.

ويعقد الاجتماع بحضور ومشاركة أمين عام الاتفاقية من اليونسكو ونائب مدير عام اليونسكو وممثلي الجهات: "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اللجنة الأولمبية الدولية، الإنتربول، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، ورئيس الموافقات في اتفاقية اليونسكو". بالإضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو نائب وزير الرياضة في جمهورية الدومينكان، ونواب الرئيس "وزير الرياضة الروسي، وزير الرياضة السنغالي، مستشار وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، ونائب وزير الرياضة الصيني".