زاخاروفا: تصرفات الغرب حيال طائرة "راين آير" هستيريا حقيقية

اعتبرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن ردة فعل الدول الغربية على حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "راين آير" في مينسك هو هستيريا حقيقية، لا يدعمها أي شيء من وجهة نظر القانون الدولي.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في لقاء على قناة "دوجد" التلفزيونية الروسية: "هذه هستيريا حقيقية. هستيريا غريبة، لا يدعمها أي شيء من وجهة نظر القانون الدولي أو التجربة الخاصة. لم يحدث أبدا أن قام شركاؤنا الغربيون بشيئ كهذا، ورافقوه بتصريحات مماثلة أو صرخات هستيرية".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

هذا وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، يوم أمس الأحد، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.