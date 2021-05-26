شويغو يجري محادثات مع نظيره الأرميني بشأن الوضع في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن محادثات أجرها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره الأرميني، فاغارشاك هاروتيونيان، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 25 أيار/ مايو، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان".

وأضاف البيان: "خلال المحادثة تطرق الطرفان عن الوضع في المنطقة والمناطق التي يوجد فيها مهام وحدة حفظ السلام الروسية في ناغورنو قاره باغ، فضلا عن مواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك".

في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.