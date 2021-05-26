مجلس الوزراء الروسي يخصص 70 مليون دولار لتطوير منشأة نووية حرارية فريدة من نوعها

وافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على تخصيص 4.9 مليار روبل (70 مليون دولار) من أجل التعديل التقني لمنشأة "T-15MD tokamak" النووية الحرارية في معهد "كورتشاتوف"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء.

وقال البيان: "سيتم تخصيص 4.9 مليار روبل (70 مليون دولار) للتحديث الفني لمنشأة "T-15MD tokamak" الحرارية النووية الموجودة في معهد كورتشاتوف. تمت الموافقة على هذا القرار من قبل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. ومن المقرر الاستثمار في الفترة بين 2021-2024".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إنفاق الأموال على تحسين المجمع، ونتيجة لذلك سيكون إجمالي مؤشر طاقة التدفئة 11 ميجاوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث معدات التبريد والتشخيص الفيزيائي وأنظمة تداول الليثيوم".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن توفر نتائج الدراسات في المنشأة المحدثة المعلومات اللازمة للانتقال إلى الخطوة التالية".

ويعد "T-15MD" نسخة معدلة من مجمع "T-15" النووي الحراري الذي عمل في معهد كورتشاتوف لمدة 30 عامًا.

يشار إلى أن ميشوستين شارك في إطلاق "T-15MD" في أيار/ مايو. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن استخدام "T-15MD" سيعطي دفعة قوية لصناعات مثل الطاقة وعلوم المواد والطب والصناعة، وسيساعد أيضًا على الاقتراب من حل مشكلة التحكم في الاندماج النووي الحراري.