روسيا ترد على طرد أحد دبلوماسييها من بلغاريا بطرد أحد موظفي السفارة البلغارية لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أحد موظفي السفارة البلغارية في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة في هذا الصدد: "في السادس والعشرين من شهر أيار/مايو تم استدعاء سفير بلغاريا إلى مقر وزارة الخارجية الروسية ، حيث تم تسليمه مذكرة بشأن إعلان أحد موظفي سفارة بلغاريا لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب البلغاري في شهر نيسان/ أبريل بإعلان أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في سكوبيه، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك"، أمس الأول، طرد دبلوماسي روسي واحد، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يدرس خطوات الرد.

وكانت عدة دول أوروبية، من بينها التشيك، اتخذت خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها بلغاريا، وذلك استنادا إلى مزاعم مختلفة.

يذكر أنه على مدى 18 شهرا، طردت بلغاريا ستة دبلوماسيين روس، بذريعة الاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية الوثيقة تاريخيا بين صوفيا وموسكو.

ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن طرد العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.