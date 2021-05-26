الكرملين حول تصريحات بايدن بشأن "التيار الشمالي-2": العقوبات غير فعالة بشكل عام

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن العقوبات ضد "التيار الشمالى-2" تأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة، حيث إن المشروع على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أن موقف موسكو هو أن العقوبات غير فعالة بشكل عام.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "لقد ذكرتم كلمات الرئيس بايدن بأن العقوبات غير فعالة بالنسبة "التيار الشمالي". وجهة نظرنا بالتحديد هي أن العقوبات بشكل عام غير فعالة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يتوقع انخفاضًا في لهجة العقوبات عقب لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفسه لا يثير موضوع العقوبات.

ويخطط الرئيسان بوتين وبايدن للقاء شخصيًا في جنيف في 16 حزيران/يونيو.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

كما فرضت عقوبات ضد سفينة "فورتونا" ومالكتها شركة "كا في تي - روس".

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، المشغلة لمشروع "التيار الشمالي-2"، في نيسان/أبريل المنصرم، أن سفينة " الأكاديمي تشيرسكي، قد بدأت بمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في المياه الدنماركية، والذي بدأته شركة أنابيب فورتونا منذ بداية شباط/فبراير.

هذا وقد أكملت شركة "نورد ستريم – 2"، في كانون الأول/ديسمبر 2020، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا.