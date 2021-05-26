مسؤول روسي: مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا لحل المسائل العالقة في اتفاق إيران النووي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن وفدي روسيا والولايات المتحدة في المحادثات الخاصة باستعادة الاتفاق النووي مع إيران، عقدا لقاء بحثا فيه المسائل العالقة والخيارات الممكنة لحلها.

وقال أوليانوف لوكالة سبوتنيك: "التقى وفدا روسيا والولايات المتحدة اليوم، وناقشا المسائل العالقة التي لم يتم حلها، وناقشا الخيارات الممكنة لحلها. كانت المحادثة مثمرة ومثيرة للاهتمام، على الرغم من أن مواقف روسيا والولايات المتحدة ليست متطابقة بالضرورة في جميع النقاط".

وبدأت جولة جديدة من المحادثات حول إعادة بناء الاتفاق النووي يوم الثلاثاء باجتماع رسمي للجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. وبحسب أوليانوف، فإن هذه الجولة من المشاورات قد تكون الأخيرة.

هذا وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأميركية التي وقعت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق، واستعادة للالتزام بالاتفاق.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 و إيران في 2015، لترد الأخيرة بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية منذ 2019.