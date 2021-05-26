بوتين يشدد على ضرورة تسليم الأسلحة الحديثة للجيش والبحرية ضمن الجدول الزمني المخطط له

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 27 مايو/أيار، على ضرورة تزويد القوات المسلحة الروسية في الموعد المحدد بالأسلحة، وأكد أن بناء 20 سفينة يجب أن يكتمل في موعده.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية: "أود أن ألفت انتباهكم إلى ما يلي: من المهم الاستمرار في تزويد القوات بنماذج واعدة من الأسلحة والمعدات، خاصة مع دورات الإنتاج التكنولوجي الطويلة، في الوقت المحدد، وفقًا للجدول الزمني المخطط"، مؤكدا أن هذا يتعلق في المقام الأول بمعدات القوات الجوية والبحرية.

وأضاف الرئيس الروسي: "تحدثنا أمس عن أنواع أخرى وأسلحة القوات، هناك الكثير من المنتجات عالية التقنية. يجب الانتهاء من بناء وتحديث 20 سفينة سطحية في منطقة البحر البعيدة، ضمن الأطر الزمنية التي تحددها عقود الدولة، وتم تسليم 145 طائرة جديدة وحديثة إلى القوات الجوية".

وأشار بوتين إلى أنه: "يجب التفكير بشكل منفصل في القضايا المتعلقة، بزيادة قدرات التجمع المداري للمركبات الفضائية العسكرية، وذات الاستخدام المزدوج، وكذلك ضمان تصرفات القوات المسلحة باستخدام الأنظمة والمجمعات الفضائية".

هذا وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف حينها) حتى عام 2020 ، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي، أن الميزانية الفدرالية لعام 2018، تنص على تقليص نفقات الميزانية الدفاعية، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على خطط إعادة تسليح الجيش الروسي والأسطول البحري الحربي.