الصليب الأحمر يطلب من روسيا لقاح "سبوتنيك V"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طلب من روسيا تزويده بلقاح "سبوتنيك "V الروسي.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تلقت الحكومة الروسية طلبا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتزويده بلقاح"سبوتنيك "V الروسي".

ويبلغ عدد سكان الدول التي تم تسجيل اللقاح الإجمالي فيها أكثر من 3.2 مليار نسمة. وبلغت فعالية اللقاح 97.6 في المئة. وهذا الرقم أعلى من البيانات التي نشرتها المجلة الطبية "ذي لانسيت " (91.6 في المئة)، بحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومركز أبحاث "غاماليا".

وعبر رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، في وقت سابق، عن أمله بان يتم تطعيم 40 مليون مواطن روسي بلقاح سبوتنيك في" بحلول حزيران/ يونيو القادم، مضيفاً بأن ثقة المواطنين الروس باللقاح تزداد بسبب عدم إثارته لعواقب سلبية.

ومنذ 4 آذار/مارس، يخضع اللقاح الروسي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية. وفي وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها بأن تتمكن بعد الانتهاء من عمليات التدقيق في روسيا من الإعلان عن الجدول الزمني لتقييم العقار.

هذا ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.