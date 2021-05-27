السلطات القضائية الروسية تغرم "تويتر" 40.1 ألف دولار جراء محتوى محظور

فرض قاضي الصلح في محكمة "تاغانسكي" في موسكو، اليوم الخميس، غرامة أخرى على موقع "تويتر" بقيمة 3 مليون روبل (40845 ألف دولار) لعدم حذف محتوى محظور.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي للمحكمة، زولفيا غورنتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، أدينت شركة تويتر بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا الاتحادية ["عدم إزالة المعلومات، التي ينبغي الحد من الوصول إليها"]، وتم فرض غرامة إدارية قدرها 3 ملايين روبل [الحد الأقصى للعقوبة بموجب هذه المادة هو 4 ملايين روبل غرامة [54.4 ألف دولار]".

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكومنادزور"، قالت إن المحاضر التي حررت ضد "تويتر" والشبكات الاجتماعية الأخرى تتعلق بالمشاركات التي تدعو إلى الاحتجاجات غير المصرح بها مؤخرا.

وبموجب هذه المادة: حررت تسعة محاضر ضد "تويتر" بالنسبة للبروتوكولات الثلاثة الأولى، غرمت المحكمة الشركة 8.9 مليون روبل حوالي 121.1 ألف دولار (دخل القرار حيز التنفيذ القانوني)، وستنظر المحكمة في خمسة أخرى في وقت لاحق اليوم.

هذا وفرضت المحكمة في وقت سابق، جراء عدم حذف المعلومات، غرامات بالملايين على "غوغل" و"فيسبوك" و"تليغرام".

وأشارت "روسكومنادزور" إلى أنه بعد الإخطار، إذا لم تقيد منصة الإنترنت الوصول إلى المعلومات المحظورة، فوفقًا قانون الجرائم الإدارية لروسيا الاتحادية، يمكن تغريمها من 800 ألف إلى 4 ملايين روبل (من 10 آلاف إلى 54.4 ألف دولار). في حالة ارتكاب مخالفة ثانية، ترفع الغرامة إلى عُشر إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

هذا وفرض قاضي الصلح في محكمة "تاغانسكي" بالعاصمة الروسية موسكو، في 2 نيسان/أبريل الماضي، غرامة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تقدر بـ 3.3 مليون روبل روسي (نحو 43 ألف دولار)، لعدم حذفه معلومات غير قانونية.

وكانت "روسكومنادزور" حررت، خلال الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة. وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وحكمت محكمة في موسكو على مجموعة "مايل دوت رو غروب" الإعلامية الروسية، بدفع غرامة 4 ملايين روبل (حوالي 54.4 ألف دولار)، لفشلها في حذف محتوى على موقع التواصل "اودنوكلاسنيكي"، يدعو القاصرين إلى المشاركة في أعمال غير مرخص بها.