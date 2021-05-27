البرلمان الروسي يدعو إلى إدراج بولندا في قائمة الدول المعادية

دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي، أليكسي تشيبا، إلى إدراج بولندا في قائمة الدول غير الصديقة، وذلك عقب تصريحات الرئيس البولندي حول روسيا.

ووصف تشيبا بولندا بأنها "دمية رخيصة في أيدي الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الرئيس البولندي أندجي دودا "مستعد لأي تصريح مقابل الحصول على صدقة من الغرب".

ومع ذلك، لفت البرلماني الروسي إلى عدم ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية على بولندا، كونها تؤثر في المقام الأول على الشعب البولندي، حسب تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تصريحا للرئيس البولندي، أندجي دودا، أدلى به خلال خطابه في جورجيا. ووصف دودا روسيا في ذلك التصريح بأنها "دولة غير طبيعية" و"دولة معتدية".