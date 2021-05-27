انطلاق فعاليات العام الثقافي المصري الروسي 2021 عبر الإنترنت

أقيم احتفال على شبكة الإنترنت بالعام الثقافي المصري الروسي داخل المركز الثقافي الروسي بالعاصمة المصرية القاهرة، بدعم من وزارة الثقافة الروسية، وشهد غياب الجمهور امتثالا لقرار مجلس الوزراء المصري، ضمن الإجراءات الاحترازية من مرض (كوفيد-19).

وافتتح يوم السبت الماضي معرض صور بعنوان "أجمل البلدان" داخل قاعة المعارض بالمركز في حي الدقي بالقاهرة، والذي يضم أعمال رواد التصوير في روسيا بمشاركة مجموعة من المصورين الشباب الموهوبين من مصر، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

بعد ذلك، شهد مسرح تشايكوفسكي حفل تدشين العام الثقافي المصري الروسي، الذي بدأ بخطاب نائب وزير الثقافة في روسيا، ألا مانيلوفا، والذي ألقته نيابة عنها ماريا سفيرستنيكوفا، نائبة رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جمهورية مصر العربية بوزارة الثقافة الروسية.

وقالت سفيرستنيكوفا: "للمرة الأولى في تاريخ العلاقات المصرية، ينظم الاتحاد الروسي عام التعاون الإنساني بين البلدين، وهو ما يعني التعاون في جميع المجالات، ما سيساهم بلا شك في تعميق العلاقات بين البلدين على الإطلاق على جميع المستويات".

ثم قدمت الفرقة الروسية للفنون الشعبية التقليدية، وهي فريدة من نوعها في العالم، عرضا رائعا على الآلات الوترية من التراث الموسيقي لروسيا.

كما قدمت فرقة فولكلورية أخرى عرضا ساحرا وديناميكيا للرقصات الشعبية الروسية، والذي ارتدى فيه أعضاؤها الأزياء الشعبية الروسية التقليدية بألوان مبهجة.

من جانبها، قال أليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إن "هذا الاحتفال يمثل بداية العام الثقافي المصري الروسي، وأن وفدا من وزارة الثقافة الروسية التقى عددا من المسؤولين بوزارات التعليم العالي والثقافة المصرية، في إطار التحضير لأنشطة العام الثقافي المصري الروسي".

وفي ختام كلمته، شكر تيفانيان أيضا التلفزيون المصري على تسجيله الحفل لكي يشاهده الجمهور الذي لم يتمكن من الحضور بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.