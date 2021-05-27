موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في فعالية إجراءات السلطات خلال جائحة كورونا

احتلت موسكو المرتبة الثانية في تصنيف المدن الكبرى من حيث فعالية الإجراءات التي اتحذتها سلطات المدن خلال جائحة فيروس كورونا.

وفقًا للدراسة التي أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد احتلت المركز الأول سنغافورة، وكانت المراكز التي تليها من نصيب شنغهاي وسيول وبكين، تليها.

وبحسب الدراسة، تم تقييم المدن على أساس التعافي السريع للنشاط الاقتصادي في المدينة، بما في ذلك من خلال تدابير الدعم واسعة النطاق من ميزانية المدينة.

وقيمت الدراسة الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير 2020 إلى أيار / مايو 2021. وتضمنت 19 مدينة حول العالم.

في وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عزمه على جعل موسكو أفضل مدينة في العالم مع أفضل المدارس والمستشفيات والشركات الرائدة.