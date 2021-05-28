مسؤول روسي: موسكو مستعدة لتكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لتكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد متى سينضج اغلتكتل الأوروبي لهذه الخطوة.

وقال تشيزوف لوكالة "سبوتنيك": "أكرر مرة أخرى أننا مستعدون للحوار مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا كما تعلمون لم تغلق بابا واحدا ولا حاجزا واحدا. متى سينضج الاتحاد الأوروبي لتكثيف الحوار مع بلدنا؟ بصراحة، لا أعلم".

وأضاف تشيزوف قائلا "إذا ساعدهم الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ هذا القرار خلال إقامته في جنيف سيكون الأمر جيدا".

وتابع تشيزوف قائلا: "نحن مستعدون لاستعادة أشكال التعاون التي كانت لدينا قبل الأزمة الحالية، في الوقت نفسه، لا نطرح مسألة الاستنساخ الميكانيكي للبنية الكاملة للحوار الذي كان موجودا من قبل بل نحتاج معا، وبشكل أخلاقي لتقييم ما قد يكون مطلوبا، من أشكال جديدة من التفاعل".

هذا ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

وقامت الخارجية الروسية نهاية الشهر الماضي باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وسلمته مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.