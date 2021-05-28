بروفيسور روسي: اللقاحات زادت متوسط الأعمار في القرن الماضي بمقدار 25 عاما

قال كبير علماء الأوبئة في أكاديمية العلوم الروسية، البروفيسور نيكولاي بريكو، إن متوسط الأعمار زاد بفضل اللقاحات بمقدار 25 عاما خلال القرن الماضي، وحث المواطنين الروس ممن لم يتلقوا اللقاح على أخذه.

وأضاف بريكو "بفضل التطعيم، تمكنا خلال القرن الماضي من زيادة متوسط ​​الأعمار بمقدار 25 عاما، لقد نجحنا في الحد من العديد من الأوبئة التي تقوض البلدان، وتبطئ عجلة التطور".

وأشار بريكو إلى أن "اللقاحات بالإضافة لفضلها في التصدي للأوبئة فهي فعالة لدرجة كبيرة على بعض أنواع السرطانات التي تتطور بسبب الإصابة بالفيروسات".

وشدد بريكو على ضرورة فهم أهمية عملية التطعيم، قائلا: "أولئك الذين لم يتح لهم الوقت بعد للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا، أقترح عليهم عدم التأجيل والإسراع بأخذ اللقاح".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" وهو "سبوتنيك V"، في آب/ أغسطس الماضي، والذي طوره مركز "غاماليا "لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة باللقاح الروسي فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.