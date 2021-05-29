تعود للحرب العالمية الثانية... العثور على مقاتلة أمريكية في مقاطعة كورسك

عثر باحثون روس على أجزاء من مقائلة أمريكية من طراز "Bell P-39 Airacobra" أسقطت في منطقة كورسك قبل معركة الدبابات الكبرى عام 1943.

وأعلنت إدارة مقاطعة كورسك، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنه تم اكتشاف مقاتلة أمريكية من طراز Bell P-39 Airacobra وبقايا طيار في منطقة كورسك الروسية، على مقربة من الحدود مع أوكرانيا، وذكرت الإدارة: "انتشلت مجموعة من الباحثين "كورغان" مقاتلة أمريكية من طراز "Airacobra" من الأرض يعود تاريخها إلى الحرب الوطنية العظمى في منطقة بونيري في مقاطعة كورسك، جهزت هذه الطائرات الفوج 30 من صيادي الحرس".

ووفقًا للمتخصصين، فقد تم إسقاط المقاتلة في 2 يونيو/حزيران 1943، حيث حاولت Luftwaffe (القوات الجوية الألمانية) منع إمداد الجيش الأحمر بالأسلحة عشية معركة كورسك، أكبر معركة دبابات في التاريخ.

كانت مقاتلات Bell P-39 Airacobra هي الأكثر عددا من حيث الطائرات، التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي بموجب برنامج Lend-Lease للأسلحة.