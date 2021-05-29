بيسكوف: الرئيس بوتين ونظيره لوكاشينكو يواصلان محادثاتهما في سوتشي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يواصلان المحادثات في سوتشي".

وقال بيسكوف: "المحادثات بين الرئيسين تتواصل اليوم".

ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم أمس الجمعة، وأجرى لقاءا مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن "نمو التجارة بين البلدين هي بنسبة 18.4% وأنه من المهم الحفاظ على هذا الاتجاه".

كما تطرق اللقاء أيضا، إلى موقف الدول من حادثة طائرة "ريان إير" التي هبطت في مينسك، يوم 23 مايو/ آيار الجاري، بعد الرسالة الخاصة بوجود قنبلة على متنها والتي تبين أنها "خاطئة"، وتم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

وعقب الحادث دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على مينسك، متهما السلطات البيلاروسية بإجبار الطائرة على الهبوط بحجة مختلقة، فيما نفى الجانب البيلاروسي هذه الادعاءات.