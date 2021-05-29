لوكاشينكو يبلغ بوتين بكل تفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" خلال لقائه

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، بأنه خلال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، تطرق الطرفان إلى تفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" التي هبطت بشكل عاجل في مينسك، بالتفصيل.

وقال بيسكوف: "إن لوكاشينكو أخبر بوتين بالتفصيل عما حدث للطائرة".

وأضاف: "إنه لا يوجد شيء جديد، الجانب البيلاروسي قدم جميع المعلومات، على ما يبدو، إذا كانت هناك أي أسئلة إضافية سيكونون مستعدين لتقديم بيانات أخرى".

وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "الوضع يتطلب من وجهة نظر موسكو دراسة عميقة وبناءة، دون استنتاجات متسرعة".

وبحسب قوله، فإن "سلسلة الاستنتاجات المتسرعة، التي قدمتها العواصم الأوروبية، بروكسل، توحي بالأحرى بأن هذا النهج لا يقوم على محاولة توضيح الظروف فعلا، بل يعتمد فقط على العواطف".

ومن جانب آخر، قال بيسكوف إن الطرفين لم يناقشا موضوع العملة الواحدة في البلدين، كما تحدثا بشكل غير رسمي وقاما برحلة على متن قارب.

ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم أمس الجمعة، وأجرى لقاءا مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.