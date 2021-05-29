الكرملين: بيلاروسيا تتلقى 500 مليون دولار في يونيو المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، تقديم دفعة ثانية بقيمة 500 مليون دولار، من قرض البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية، بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل".

وقال بيسكوف: "إن بيلاروسيا ستتلقى الدفعة الثانية البالغة 500 مليون دولار من القرض الذي قدّمه البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية الروسي، البالغ 1.5 مليار دولار بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، كما هو مخطط له".

وأوضح بيسكوف بأن الطرفين ناقشا القضايا الاقتصادية والتعاون التجاري الثنائي في ظل جائحة كورونا، وقال:

"فيما يتعلق بمحتوى المفاوضات، تم إشراك مجموعتين كبيرتين من القضايا بشكل رئيسي، وهذه قضايا تتعلق بمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن مكافحة الوباء".

وصرح الطرفان خلال المحادثات أنه "كان من الممكن تحقيق زيادة في التجارة في الربع الأول من عام 2021".

وأضاف بيسكوف: "هذا بمثابة إنعاش التجارة، بالطبع، قلصت جميع الدول بشكل جدّي علاقاتها التجارية والاقتصادية مع البلدان خلال عام الوباء".

هذا ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم أمس الجمعة، وأجرى لقاءا مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا لتفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" التي هبطت بشكل عاجل في مينسك.

وتشهد العلاقات البيلاروسية والغربية توترا كبيرا بعد حادثة الطيران والتي تم على إثرها اعتقال المعاض البيلاروسي، رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

الأمر الذي دفع بالعديد من الدول الأوروبية وأمريكا إلى اتخاذ موقف فوري ومنع شركات الطيران من التحليق فوق الأجواء البيلاروسية والمطالبة بفرض عقوبات عليها.