فيديو... بعيدا عن المحادثات... رحلة الرئيس بوتين ولوكاشينكو البحرية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قاما برحلة على متن قارب جنوب روسيا.

وقال بيسكوف: "اليوم هو الجزء غير الرسمي من هذه المحادثات"، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

وأضاف: "لقد اتفق الرئيس بوتين ولوكاشينكو أمس الجمعة بعد إجراء محادثاتهما على أنهما "سيستغلان الطقس الجيد والطبيعة الجميلة للجنوب الروسي".

Коли Лукашенко в день официальных переговоров в Сочи видно не было, но неформальную морскую прогулку он не пропустил pic.twitter.com/5zS1AC6rOg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 29, 2021

هذا ووصل الرئيس لوكاشينكو إلى سوتشي، يوم أمس الجمعة، وأجرى لقاءا مع الرئيس بوتين استمر لأكثر من 5 ساعات. ناقش خلالها الطرفان القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا لتفاصيل حادثة طائرة "رايان آير" التي هبطت بشكل عاجل في مينسك.