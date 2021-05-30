رجل يطلق النار على أشخاص من نافذة منزل في مدينة يكاترينبورغ الروسية

وقالت الوزارة في بيان: أطلق رجل النار على أشخاص من نافذة منزل في ييكاترينبورغ.

وأضافت: أصيبت الفتاة وموظف نتيجة إطلاق النار في ييكاترينبرغ، أثناء تقديمهما المساعدة الطبية.

وتابعت: تم تحديد الشخص الذي رتب إطلاق النار في ييكاترينبرغ ونوع السلاح المستخدم.

وبحسب الوزارة: تم تطويق مكان الحادثة من قبل عناصر الشرطة، واتخاذ كل الإجراءات لاعتقال الجاني.

يتبع...