اعتقال من أطلق النار في مدينة يكاترينبورغ

أفادت وزارة الشؤون الداخلية الروسية بأنه قد تم اعتقال من نفذ إطلاق النار في مدينة يكاترينبورغ، وسيتم تسليمه للتحقيق، نافية المعلومات الإعلامية التي تحدثت عن وجود انفجار في موقع الحادثة.

وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "تم اعتقال الجاني وسيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق معه".

وأضافت: "التقارير الإعلامية حول استخدام عبوة ناسفة في موقع إطلاق النار في يكاترينبورغ لا تتوافق مع الواقع، كل ما في الأمر أنه تم استخدم قنبلة يدوية من قبل الخبراء لاعتقال المشتبه به".

وأفادت الأنباء في وقت سابق عن مجهول أطلق النار من نافذة منزله مما أدى إلى إصابة فتاة وموظف بالحرس الوطني.