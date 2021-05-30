إصابة رجل وفتاة خلال إطلاق نار في يكاترينبورغ

أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية بإصابة رجل وفتاة في الحادثة التي وقعت منذ قليل في مدينة يكاترينبورغ، وأنه تم التعامل مع الموضوع أصولا ونقلهما للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة في منطقة سفيردلوفسك لوكالة "سبوتنيك": إن الفتاة المصابة في إطلاق النار في يكاترينبورغ "في حالة حرجة".

وأفادت الأنباء في وقت سابق عن مجهول أطلق النار من نافذة منزله مما أدى إلى إصابة فتاة وموظف بالحرس الوطني.

وقالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في منطقة سفيردلوفسك لوكالة "سبوتنيك": "الفتاة في حالة خطيرة للغاية ، والرجل في حالة متوسطة الخطورة".

وأضافت: "بعد إطلاق النار، أصيب أحد أفراد الحرس الوطني بجرح عرضي في ساقه، وتلقى الإسعافات الأولية، قبل نقله مع الفتاة إلى المستشفى".